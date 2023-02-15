9 aylık hamile eşini deprem sırasında balkondan atarak kurtardı
Kahramanmaraş'ta deprem sırasında gece mesaisinden gelen adam, 9 aylık hamile eşinin hayatını balkondan atarak kurtardı. Depremden iki gün sonra İstanbul’da bir hastanede doğum yapan Tuba Aktaş, "Evimiz birinci katta olduğu için eşim beni balkondan aşağı attı. Toprak zeminin üzerine düştüğüm zaman karnımdaki bebeği kaybettiğimi düşündüm. Binadan biraz uzaklaşınca bir anda yıkıldı ve komşularımızın hepsi enkazın altında kaldı" dedi.
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