9 bin 125 TL ceza kesilip ehliyetine el konuldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde iş makinesiyle caddede drift yapan sürücüye 9 bin 125 TL ceza kesildi. Ehliyetine 2 ay süreyle el konulan sürücü hakkkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan da adli işlem başlatıldı.
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DHA 18.05.2022 - 14:53| Son Güncelleme : 18.05.2022 - 15:06
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