9 bin lira borcu olan adamı dövüp kaçırdılar

İstanbul Küçükçekmece, D-100'de, geçen pazartesi günü saat 15.00 sıralarında 9 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle Erhan M., herkesin gözü önünde 2 kişi tarafından dövülerek, bindirildiği otomobille kaçırıldı. Erhan M.'nin kurtarılmasının ardından gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haberler 12.07.2022 - 13:45 | Son Güncelleme : 12.07.2022 - 16:00

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