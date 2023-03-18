9 dilde Çanakkale türküsü

Çanakkale Zaferi ile simgeleşen Çanakkale Türküsü, 9 farklı dilde söylendi. Eyüpsultan Belediyesinin hayata geçirdiği proje ile ilçedeki ortaöğretim öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan Eyüpsultan Belediyesi Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu, Osmanlı ordusunda görev yapan askerlerin hatırasına türküyü; Arnavutça, Gürcüce, Lazca, Kürtçe, Arapça, Çerkesçe, Boşnakça ve Makedonca seslendirildi.
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