9 kişilik aile 8 kişilik asansörde mahsur kaldı

Kocaeli’de 9 kişilik bir aile, misafirliğe gittikleri akrabalarının asansöründe mahsur kaldı. Apartmanın 8 kişilik asansöründe mahsur kalan 9 kişiyi itfaiye, yakalşık bir saatlik çaba sonucunda duvarı kırarak kurtardı.

Haberler - DHA 18.09.2022 - 13:08 | Son Güncelleme : 18.09.2022 - 13:27

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