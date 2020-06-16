9 yaşındaki bisikletli çocuğu tekme tokat dövdü

Konya'da, oturdukları sitenin önündeki sokakta bisikletiyle gezen 9 yaşındaki M.A.D., iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu araca doğru tükürdü. Bunun üzerine peşinden siteye gelen sürücü, M.A.D.'yi yakasından tutup tekme- tokat dövdü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuğun ailesi, sürücüden şikayetçi oldu. Polis, sürücünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

DHA 16.06.2020 - 23:28 | Son Güncelleme : 16.06.2020 - 23:41

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