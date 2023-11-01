9 yaşındaki çocuğa biber gazlı saldırı
Bursa’da sokakta arkadaşlarıyla oturan 9 yaşındaki çocuk, bisikletle gelen bir kişinin biber gazlı saldırısına uğradı. Acı içinde kalan çocuk, nefes almaya çalışırken saldırgan bisikletiyle olay yerinden kaçtıktan sonra yakalandı. Saldırının ardından fenalaşan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Trabzonspor Futbol Okulu’nda sporcu olduğu öğrenilen 9 yaşındaki çocuk hakkında bordo-mavili ekip bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz.” denildi.
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