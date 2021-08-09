9 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa söktü

İstanbul Bağcılar’da 9 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası mahalle sakinlerini sokağa döktü. İddiaya göre, Kemalpaşa Mahallesi’nde yaşayan yabancı uyruklu A.M., bakkaldan dönen 9 yaşındaki İ.B.’ye tacizde bulundu. Çocuğun evde ailesiyle konuşması üzerine polise haber verildi. Ekipler, taciz şüphelisini apartmandan çıkarırken mahalle sakinleri saldırdı. Şüpheliyi polis aracından indirmeye çalışan mahalleliyi polisler güçlükle sakinleştirdi. Şüpheli A.M., Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında.

ntv.com.tr 09.08.2021 - 10:59 | Son Güncelleme : 09.08.2021 - 11:08

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