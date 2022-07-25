9 yaşındaki çocuk 1 yıl bu evde kilitli tutuldu

Bursa’da kirasını ödemediği için icra takibi başlatılan Kamuran Pınar A.’nın oturduğu eve giden ekiplerin bulduğu 9 yaşındaki Cem Muhammed A., Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde koruma altına alındı. Küçük çocuğu bir yıl boyunca çöp evde kilitli tutan teyzesi Kamuran Pınar A.’nın emniyetteki sorgusu devam ediyor. İşte 9 yaşındaki Muhamed’in 1 yıl boyunca kilitli tutulduğu o ev...

Haberler - NTV 25.07.2022 - 13:17 | Son Güncelleme : 25.07.2022 - 13:26

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