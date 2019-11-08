9 yaşındaki Eylül'ün babası dava açacak (Servisin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti)
İstanbul Avcılar'da 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun okul bahçesinde manevra yapan servis aracının altında kalarak hayatını kaybettiği olay, yanıt bekleyen birçok soruyu gündeme taşıdı. Acılı baba, birçok yönden ihmal olduğunu söyledi. Sorumluların cezalandırılmasını istedi.
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