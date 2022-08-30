9 yaşındaki Nezahat Onbaşı: Babasıyla cepheden cepheye koştu

Milli Mücadele’de zafere giden yolda kuşkusuz Türk kadınının da büyük izleri var. Kimi askerin ayağı üşümesin diye çorap ördü, karnı doysun diye yemek yaptı;  kimi silah kullanmayı öğrendi, cepheye koştu. Onlardan biri de Nezahat Baysel, ya da daha çok bilinen ismiyle Nezahat Onbaşı... Tuana Çiftci, çocuk yaştaki kahramanın ailesiyle görüştü. (Kamera:Kenan Kızılağaç-Semih Çalışkan)

Haberler - NTV 30.08.2022 - 11:56 | Son Güncelleme : 30.08.2022 - 12:19

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