9 yaşındaki Nezahat Onbaşı: Babasıyla cepheden cepheye koştu
Milli Mücadele’de zafere giden yolda kuşkusuz Türk kadınının da büyük izleri var. Kimi askerin ayağı üşümesin diye çorap ördü, karnı doysun diye yemek yaptı; kimi silah kullanmayı öğrendi, cepheye koştu. Onlardan biri de Nezahat Baysel, ya da daha çok bilinen ismiyle Nezahat Onbaşı... Tuana Çiftci, çocuk yaştaki kahramanın ailesiyle görüştü. (Kamera:Kenan Kızılağaç-Semih Çalışkan)
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