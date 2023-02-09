91 saat sonra elinde kumbarasıyla kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı illerden Hatay'daki 600 Evlerde arama kurtarma ekipleri 6 katlı binanın enkazında kalan bir kişinin hayatta olduğunu belirledi. 6 katlı apartmanın 3’üncü katında, isminin Yavuz Türkmen olduğu öğrenilen çocuğa ulaşan AFAD ekipleri, çalışma başlattı. 12 yaşındaki Yavuz, 91 saat sonra elindeki kumbarasıyla birlikte enkazdan kurtarıldı.
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