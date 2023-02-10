92 saat sonra kurtarıldığı enkazdan el sallayarak çıktı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde depremde yıkılan 5 katlı Manolya Apartmanı'nın enkazından anne ve kızı 92 saat sonra kurtarıldı. Enkazdan çıkarılan 33 yaşındaki Mihriban Sultan Özçelebi, sedyeyle taşınırken kendisini kurtaran ekipleri el sallayarak selamladı.

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