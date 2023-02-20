ABD Dışişleri Bakanı NTV'de: Kalbimiz ve yardımlarımız Türkiye ile birlikte

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NTV'de Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı. Blinken, "Ölüler rakam ya da istatistik değil, yaşamlar değişti. Deprem bölgesinde hasar büyük. Türkiye'yi desteklemeye devam edeceğiz'' dedi.

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