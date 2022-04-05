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ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland NTV'de

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı için Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland NTV'den Selen Yalaz'ın sorularını yanıtladı. Nuland, Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğinin ve barış görüşmelerine ev sahipliği yapmasının önemli olduğunu söyledi. Türkiye'nin Montrö Sözleşmesini uygulama kararını hatırlatarak "Karadeniz bu savaşta geçiş güzergahı olabilirdi neyse ki Türkiye buna izin vemedi." dedi. Türkiye ABD ilişkilerinde yeni bir enerji yakalandığını ifade etti.

Haberler - ntv.com.tr 05.04.2022 - 19:22 | Son Güncelleme : 05.04.2022 - 19:29

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