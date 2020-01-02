"ABD Senatosu'nun kararı beni incitti" (Ermeni Patriği NTV'ye konuştu)
Ermeni Cemaati'nin yeni patriği Sahak Maşalyan NTV'den Deniz Tüysüz'e konuşarak Ermeni diasporasının duruşunu ve Amerikan Senatosu'nun son kararını değerlendirdi. Maşalyan, “Biz diaspora değiliz. Biz hep burdaydık bu ülkede kaldık. 1915’teki acı olaylarından sonra burada kalmayı tercih ettik. 105 yılı diaspora Ermenilerinden farklı yaşadık. Onlar 1915’in acı hatıralıryla nesilden nesile aktadıkları travmayla var oldular. Biz ise o travmayı atlattık, unutmadık ama atlattık. Beraber yaşamanın büyüsü gerçekleşti” ifadelerini kullandı. Haber: Deniz Tüysüz Kamera: Tuncay Altun
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