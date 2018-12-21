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ABD Suriye'den neden çekiliyor? (2 yılda Trump'ın ekibinin yarısı bıraktı)
21.12.2018 - 12:28

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekileceğini açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden Savunma Bakanı James Mattis görevinden ayrılacağını açıkladı. İstifa, başkan ile eski bir asker olan bakanın arasındaki görüş ayrılığını da gözler önüne serdi. Mattis'in ayrılması, Trump yönetimindeki ilk istifa değil. Trump göreve geldiğinden bu yana Amerikan yönetimi istifalarla sarsılıyor. Öte yandan ABD'nin Afganistan'daki güçlerini de yarıya indireceği belirtiliyor. Gazeteci Mete Çubukçu NTV canlı yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.

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