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ABD TIR'ları Suriye'den çıkmaya başladı (O anlar kamerada)
20.12.2018 - 12:13

Anadolu Ajansı'nın haberine göre ABD TIR'ları Suriye'den çekilmeye başladı. Ajans, yerel ekiplerinin paylaştığı görüntüleri de servis etti. Edinilen bilgiye göre, 23.00 sularında daha önce ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya silah ve mühimmat taşıdığı üstü kapalı TIR'lar, Irak yönünde ilerlemeye başladı. Daha önce sevkiyatlardan sonra, içlerinin boş olduğu görülebilir şekilde üstleri açık Irak'a dönen TIR'lar, bu kez üstleri kapalı şekilde giriş yaptı. Dönüş için elektriğin kesildiği gece saatlerini seçen tırların konvoy halinde, bir kısmının üstü kapalı, bir kısmının ise açık olduğu görüldü. Üstü açık tırlarda, iş makineleri ve mayın temizleyicilerin yer aldığı görüldü.

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