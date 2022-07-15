ABD'de kritik F-16 oylaması

ABD'de Temsilciler Meclisi, F-16'ların Türkiye'ye satışını kısıtlayan tasarıyı onayladı. Temsilciler Meclisi, F-16 satışı için Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal etmemesi ve satışın ABD'nin çıkarına olacacağı yönünde garanti istedi. NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, ayrıntıları NTV yayınında aktardı.

Haberler - NTV Haber 15.07.2022 - 04:16 | Son Güncelleme : 15.07.2022 - 04:20

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