ABD'de kritik F-16 oylaması

ABD'de Temsilciler Meclisi, F-16'ların Türkiye'ye satışını kısıtlayan tasarıyı onayladı. Temsilciler Meclisi, F-16 satışı için Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal etmemesi ve satışın ABD'nin çıkarına olacacağı yönünde garanti istedi. NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, ayrıntıları NTV yayınında aktardı.
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NTV Haber 15.07.2022 - 04:16| Son Güncelleme : 15.07.2022 - 04:20
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