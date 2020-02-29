ABD'de 'Türkiye'ye Patriot' ayrışması

ABD’nin önemli dergilerinden biri, ABD Dışişleri Bakanlığı ile Pentagona arasındaki Türkiye çatlağını yazdı. Buna göre, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye'ye Patriot satışı için baskı yapıyor ancak Pentagon bunu kabul etmiyor. Ayrıntıları NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay aktardı.
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NTV 29.02.2020 - 07:25| Son Güncelleme : 29.02.2020 - 07:33
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