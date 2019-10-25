ABD'ye YPG'li terörist tepkisi (Mazlum Kobani kimdir?)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım" dedi. ABD'nin terörist Mazlum Kobani ile ilgili tavrına Ankara'dan başka tepkiler de var. İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Teröriste meşru bir siyasi figür olarak davranılması endişe verici" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Demokratik değerler açısından bir kırılma noktası" değerlendirmesini yaptı. CHP ve İYİ Parti de ABD'yi eleştirdi. Peki terörist Mazlum Kobani kim? İşte yanıtı...



İLGİLİ HABER: Trump, terörist başı Öcalan'ın manevi oğlu terörist Ferhat Abdi Şahin ile görüştü