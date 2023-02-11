Ablası 100 saat sonra kurtarıldı, Alman ekibe teşekkür etti
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde enkaz altında kalan Zeynep kahraman, 100 saat sonra enkaz Alman kurtarma ekibi ISAR tarafından enkazdan kurtarıldı. Ekiplerin 50 saat süren mücadelesi boyunca dışarıda ablasını bekleyen Zübeyde, Alman kurtarma ekiplerine tek tek sarılarak teşekkür etti.
Alman WDR televizyonu için bölgede görev yapan haberci Jens Eberl yaşananları böyle anlattı: Büyülü bir andı. İlk başta ortam tamamen sessizken, tansiyon yüksekti. Zeynep'in ambulansa konulmasıyla birlikte tüm duygular açığa çıktı. Burada gözlerinde yaş olmayan kimse yoktu"
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