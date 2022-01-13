Aç kurtlar atı yedi

Iğdır'da Küçük Ağrı Dağı bölgesinde yaşayan kurtlar, daha düşük rakımlara inerek yiyecek aradı. Genellikle yüksek kesimli bölgelerde yaşayan fakat yaşadıkları alanın karlar altında kalmasından dolayı yiyecek bulamayan kurtlar, daha düşük rakımlı bölgede bir atı avlayarak yedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.