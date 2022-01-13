Aç kurtlar atı yedi

Iğdır'da Küçük Ağrı Dağı bölgesinde yaşayan kurtlar, daha düşük rakımlara inerek yiyecek aradı. Genellikle yüksek kesimli bölgelerde yaşayan fakat yaşadıkları alanın karlar altında kalmasından dolayı yiyecek bulamayan kurtlar, daha düşük rakımlı bölgede bir atı avlayarak yedi.

Haberler - NTV 13.01.2022 - 11:08 | Son Güncelleme : 13.01.2022 - 11:17

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