Acı bal yiyerek fenalaşan ‘Balkız’ sağlığına kavuştu

Düzce’de yaklaşık 3 kilo acı bal yiyip fenalaşan, bitkin haldeki görüntüleriyle gündeme gelen Balkız isimli bozayı doğal ortamında görüntülendi. Tedavisi sonrası doğal yaşam alanına bırakılan ayının oldukça sağlıklı ve hareketli olduğu gözlendi.

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