Acı bal yiyerek fenalaşan ‘Balkız’ sağlığına kavuştu
Düzce’de yaklaşık 3 kilo acı bal yiyip fenalaşan, bitkin haldeki görüntüleriyle gündeme gelen Balkız isimli bozayı doğal ortamında görüntülendi. Tedavisi sonrası doğal yaşam alanına bırakılan ayının oldukça sağlıklı ve hareketli olduğu gözlendi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.