Açık cezaevi sistemi yenilenmeli mi? (İyi hal kriteri hangi durumda uygulanmalı?)
Türkiye Şule Çet davasında sanığa verilen "iyi hal" indirimini tartışırken, bu kez Ceren Özdemir cinayetinde katil zanlısının bir açık cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. İyi hal hangi durumlarda uygulanıyor? Açıkcezavine nakil şartları ne? Tartışmalar uygulamadan mı yasadan mı kaynaklanıyor? Avukat Emrah Şahin, NTV canlı yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
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