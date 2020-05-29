İki dev hastane 45 günde bitti: Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün hizmete açılacak
İstanbul'da Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz ve Yeşilköy'deki Prof. Dr. Murat Dilmener acil durum hastanelerinin yapımı tamamlandı. Sancaktepe'deki hastanenin açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Bu arada yaklaşık 45 günde tamamlanan hastanelerin inşasına ait hızlandırılmış görüntüler de paylaşıldı.
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NTV 29.05.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 29.05.2020 - 09:22
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