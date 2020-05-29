Acil durum hastanelerinin 45 günü

İstanbul'da Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz ve Yeşilköy'deki Prof. Dr. Murat Dilmener acil durum hastaneleri tamamlandı. Yaklaşık 45 günde tamamlanan hastanelerin inşasına ait hızlandırılmış görüntüler paylaşıldı.

NTV Haber 29.05.2020 - 04:15 | Son Güncelleme : 29.05.2020 - 04:34

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER