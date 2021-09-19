Acil servis doktoruna yumruklu saldırı

Isparta Şehir Hastanesi Acil Servis bölümünde görevli doktor kalabalık yapılmaması için uyarıda bulununca bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradı. Olay sonrası rapor alan doktor saldırgandan şikayetçi oldu.

NTV Haber 19.09.2021 - 02:33 | Son Güncelleme : 19.09.2021 - 03:59

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