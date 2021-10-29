Acılardan medeniyet sembolüne

Bugün Cumhuriyetimizin 98. yılı. Cumhuriyet değerlerini en güzel ifade eden cümlelerden biri de hiç şüphesiz 10.yıl marşında geçen "Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan" cümlesi. NTV'den Emirhan Ergen, Milli mücadele dönemi öncesi ve Cumhuriyet'in ilanı sonrası yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin demiryolları politikasını araştırdı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.