Acısını unutup 'Kızım nasıl?' diye sordu, kimse cevap veremedi

Aksray'da park halindeki otomobile dikkatsizlik sonucu bir başka otomobilin çarptığı kazada 3 kişi yaralandı, 1 yaşındaki Nisa Arya Öztemel ise hayatını kaybetti. Kazada yaralananlardan Emine Can Öztemel (27), sedye üzerinde acil servise alınırken, kendi acısını unutup, "Kızım nerede? Durumu nasıl? Kızım iyi mi? Ne olur bir şey söyleyin" diyerek gözyaşı döktü. Doktorların müdahalesine rağmen Nisa bebeğin hayatını kaybettiği ise anneye söylenemedi.

Haberler - DHA 20.07.2022 - 02:39 | Son Güncelleme : 20.07.2022 - 02:41

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