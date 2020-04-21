Adada corona virüsten izole yaşam

Isparta'daki 180 nüfuslu Mada Adası, corona virüsten izole bir yaşam sürüyor. 30 haneli adada şimdiye kadar virüs vakasına rastlanmadı. Yaş ortalaması 65'in üzerinde olduğu için ada halkı günü evlerinde geçiriyor. İhtiyaçlar ise sosyal destek ekiplerince karşılanıyor.
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NTV 21.04.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 21.04.2020 - 14:22
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