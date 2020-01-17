Adalar'da aylardır süren tartışmada karar verildi: Fayton ve atları Belediye alıyor
Adalar'daki fayton sorunu son buluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında, atların ve fayton plakalarının satın alınması kararı çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi at başına 4 bin lira, fayton plakası başına ise 300 bin lira ödeyecek. Toplam maliyet ise yaklaşık 90 milyon lira. NTV'ye konuşan Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, "İBB'nin kararına saygı duyuyoruz" ifadesini kullandı. İşte ayrıntılar...
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