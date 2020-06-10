Adalar'daki atlar sahiplendiriliyor

Adalar'da yıllarca faytonlara koşulan atlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projesiyle yeniden sahiplendiriliyor. Atların 40'ını üniversiteler aldı. diğerleri ise sıra bekliyor. İBB, atların yeni durumlarını da sürekli kontrol edecek.

NTV 10.06.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 10.06.2020 - 15:41

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