Adalar'daki atlar sahiplendiriliyor

Adalar'da yıllarca faytonlara koşulan atlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin projesiyle yeniden sahiplendiriliyor. Atların 40'ını üniversiteler aldı. diğerleri ise sıra bekliyor. İBB, atların yeni durumlarını da sürekli kontrol edecek.
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NTV 10.06.2020 - 15:00| Son Güncelleme : 10.06.2020 - 15:41
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