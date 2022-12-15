Adana Adliyesi’nde coplarını aldıkları güvenlik görevlilerine saldırdılar

Adana Adliyesi’ndeki çocuk mahkemesinde görülen bir dava sonrasında davalı ve davacı grup arasında 
kavga çıktı. Kavgaya tutuşanlar, kendilerini ayırmaya çalışan güvenlik görevlilerinin coplarını alıp onlara da saldırdı. Cep telefonuyla kaydedilen o anlarda, yürüyen merdivenlerden düşen bir kişinin kafasının da tekmelendiği görüldü.

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