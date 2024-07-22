Adana'da 4 kişilik ailenin yok olduğu kaza kamerada
Adanada otomobilin köprüden baraj gölüne düşmesi sonucu anne, baba ve 2 çocuğunun öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Veysel Aydoğmuşun kullandığı ve içinde 16 yaşındaki oğlu Batuhan, 13 yaşındaki oğlu Mete ve eşi Emine Aydoğmuşun olduğu otomobil, Çatalan Batı Köprüsüne geldiği sırada köprünün demir bariyerlerine çarparak Seyhan Baraj Gölüne düşmüştü. Kaza sonrası dalgıç polislerin başlattığı aramada 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuşun cansız bedenine otomobilin dışında ulaşılmıştı. 4 saat sonra anne, baba ve 13 yaşındaki Mete Aydoğmuşun da cansız bedenine otomobilde ulaşılmıştı.
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