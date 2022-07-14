Adana'da bayram parası verdiği çocukları tokatladı

Kurban Bayramı'nda Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Gaziköy’de ilginç bir olay yaşandı. İlhan K. isimli bir vatandaş, çocukları köyün meydanında toplayarak kendisi de bir sandalyeye oturup onlara 5 ila 10 TL arasında bayram harçlığı vermeye başladı. Ancak İlhan K’nın bayram harçlığı verdikten sonra çocukları 'tokatlaması' dikkat çekti.

Haberler - İHA 14.07.2022 - 10:45 | Son Güncelleme : 14.07.2022 - 10:51

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