Adana'da enkaz altındaki küçük çocuğun mucize kurtuluşu
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin vurduğu illerden Adana'da küçük bir çocuk enkaz altından çıkarıldı. Arama kurtarma ekibi, uzun uğraşlar sonucunda yerini belirleyip ulaştıkları çocuğu sakinleştirmek için su verdi ve onunla devamlı konuştu. İşte o anlar...
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