Adana'da feci kaza kamerada: Arkadaşıyla şakalaşırken canından oldu
Adana'da refüjde arkadaşıyla şakalışırken caddeye fırlayan Suriye uyruklu Ammar el-Müheymid (15), minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçtıktan bir süre sonra 3 kişi polise teslim olarak minibüsü kendilerinin kullandığını iddia etti. Yapılan sorgulama sonucu şüphelilerden M.T. (35) tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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