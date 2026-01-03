Adana'da göktaşı olduğu değerlendirilen bir cisim kameraya kaydedildi
03.01.2026 01:47
AA
Adana'da göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşüşü, bir otomobilin kamerasınca kaydedildi. Kent genelinde birçok noktadan görülen parlak ışık kütlesi, gökyüzünde kısa süreliğine ilerledikten sonra aşağı doğru inerek kayboldu.
