Adana'da göktaşı olduğu değerlendirilen bir cisim kameraya kaydedildi

03.01.2026 01:47

AA

Adana'da göktaşı olduğu değerlendirilen cismin düşüşü, bir otomobilin kamerasınca kaydedildi. Kent genelinde birçok noktadan görülen parlak ışık kütlesi, gökyüzünde kısa süreliğine ilerledikten sonra aşağı doğru inerek kayboldu.