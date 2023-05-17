Adana'da hasarlı bina endişesi

Adana, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen kentler arasındaydı. Kentte 11 bina yıkılmış, 418 vatandaş hayatını kaybetmişti. 8 binden fazla bina da hasar gördü. Güzelyalı Mahallesi'ndeki Genç İşadamları Derneği Ortaokulu'nun çevresindeki bazı hasarlı binalar hala yıkılmadı. Bu durum, okulda okuyan çocukların aileleri arasında tedirginliğe neden oldu. Aileler bölgede önlemlerin artırılmasını, hasarlı binaların da bir an önce yıkılmasını istiyor.
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