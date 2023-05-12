Adana'da kadın kılığında soygun

Adana Sarıçam'da kadın kılığına giren biri silahlı 3 kişi motosikletle kuyumcuya gitti. İçeri giren zanlılar, altınları istedi. Kuyumcu çekmeyi açınca şüpheliler korkup dışarı kaçtı. Kuyumcu açtığı çekmecede eline ne geçtiyse zanlılara fırlattı. Güvenlik kamerasını inceleyen polis zanlıları kısa sürede yakaladı.
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