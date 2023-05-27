Adana'da kaldırımda oturan genç, tabancayla vuruldu

Adana'da, kaldırımda otururken 2 şüphelinin tabancalarla ateş etmesi sonucu vücuduna 6 kurşun isabet eden İbrahim D. (23), ağır yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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