Adana'da kaldırımda oturan genç, tabancayla vuruldu
Adana'da, kaldırımda otururken 2 şüphelinin tabancalarla ateş etmesi sonucu vücuduna 6 kurşun isabet eden İbrahim D. (23), ağır yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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