Adana'da keman sanatçısı balkonunda İstiklal Marşı'nı çaldı
Adana'da bir keman sanatçısı #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle evinin balkonunda performans sergiledi. İstiklal Marşı'nı çalan keman sanatçısını komşuları da pencere ve balkonlardan dinledi.
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ntv.com.tr 24.04.2020 - 10:58| Son Güncelleme : 24.04.2020 - 11:07
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