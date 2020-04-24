Adana'da keman sanatçısı balkonunda İstiklal Marşı'nı çaldı

Adana'da bir keman sanatçısı #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle evinin balkonunda performans sergiledi. İstiklal Marşı'nı çalan keman sanatçısını komşuları da pencere ve balkonlardan dinledi.

ntv.com.tr 24.04.2020 - 10:58 | Son Güncelleme : 24.04.2020 - 11:07

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