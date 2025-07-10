Adana'da korku dolu anlar! İskelenin halatı koptu, işçi ölümden döndü
Dış cephe boyası yapan işçi, iskelenin halatının kopmasıyla metrelerce yüksekte asılı kaldı.
Adana'nın Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde sabah saatlerinde 10 katlı binanın dış cephesinde boya yapan N.K., kurulu iskelede çalıştığı sırada halatlardan birinin kopması sonucu metrelerce yüksekte asılı kaldı.
Güvenlik kemeri sayesinde düşmekten son anda kurtulan ve beşinci kattaki dairenin pervazına basarak dengede durabilen N.K., burada mahsur kaldı. Durumu fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi.
İşçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
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