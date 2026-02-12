Adana'da liseli gençlerin maç heyecanı çıkan kavgayla yarıda kaldı

Adana'nın Kozan ilçesinde liseler arasında oynanan futbol karşılaşması çıkan olaylardan dolayı yarıda kaldı. Kozan Liseler Arası Bölge Futbol Şampiyonası'nda gençler sahada kıyasıya mücadele etti. Takımlarını desteklemek için tribünleri dolduran yüzlerce öğrenci, coşkulu tezahüratlarla karşılaşmaya renk kattı. Ancak maçın ilerleyen dakikalarında artan tempo ve heyecan sahada gerginliğe neden oldu. Yaşanan tartışmanın ardından hakemler oyunu durdurdu. Gerginliğin büyümesi üzerine polis ekipleri ve öğretmenler araya girerek kavgayı sonlandırdı. Müsabakanın hakemi çıkan tartışmada, Kazım Karabekir Anadolu Lisesi'nden 3 futbolcuya, 50. Yıl Şehit İbrahim Yüce Anadolu Lisesi'nden de 2 futbolcuya 2 kırmızı kart gösterdi. Yarıda kalan maçın ardından Yusuf Baysal Anadolu Lisesi ile Fatih Anadolu Lisesi sporcuları sahaya çıktı. Bu takımların mücadelesi de, tribünlerdeki yüksek tempo ve heyecanıyla adeta profesyonel ligleri aratmayan görüntülere sahne oldu.