Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu: Yollar göle döndü
Adana'da sabahın ilk saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı caddeler göle döndü, ağaçlar ise araçların üzerine devrildi. Yaklaşık 45 dakika süren sağanak etkisini yitirirken, kentte yağmur hafif şekilde yağmaya devam ediyor.
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