Adana'da sağanak yağış devam ediyor (Belediye Başkanı Zeydan Karalar, son durumu NTV'de anlattı)
Adana'da sağanak gece de devam etti. Yüreğir'de Devlet Su İşleri'nin sulama kanalı taştı. Kozan Caddesi su altında kaldı, bazı mahallelerde 1 metre yüksekliğinde su birikintisi oluştu. Çok sayıda araç suya gömüldü. Evlerinde mahsur kalanları itfaiye ekipleri botlarla kurtardı. İzinli polisler telsiz anonsuyla göreve çağrıldı. Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Tufanbeyli ve Sarıçam ilçelerinde tüm okullarda eğitime bugün ara verildi. Adana'daki yağışların bugün de kuvvetli olarak devam etmesi bekleniyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı ve son durumu aktardı.
NTV Haber 25.12.2019 - 11:15| Son Güncelleme : 25.12.2019 - 11:23
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