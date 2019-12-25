Adana'da sel nedeniyle çöken karayolu böyle görüntülendi
Adana ve çevresinde yaşamı olumsuz etkileyen yağışlar, D815 kara yolunun Adana'dan Kozan'a gidiş istikametinde Kılıçlı Göleti mevkisinde çökmeye sebep oldu. Karayolları ve jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapatarak araçları alternatif yollara yönlendirirken çökme meydana gelen bölgede çalışma başlatıldı. DHA Muhabiri Nuri Pir, son durumu aktardı.
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