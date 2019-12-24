Adana'da sele kapılan çocuğu böyle kurtardılar

Adana'da Merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde sağanak nedeniyle eğitime ara verildi. Şiddetli yağışların neden olduğu sel sularına kapılan 9 yaşındaki çocuk, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Çocuğun kurtarılma anı cep telefonuyla görüntülendi.

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