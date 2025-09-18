Adana'da sokakta oynayan çocukları sopayla dövdü

Adana'da 52 yaşındaki C.T. sokakta oynayan 2 çocuğu gürültü yaptıkları gerekçesiyle sopayla dövdü.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. C.T., sokakta oynayan çocukların sesinden rahatsız gerekçesiyle H.G.'yi (6) uyardı. C.T. daha sonra sopayla H.G.’nin ayağına vurdu. C.T., H.G.'nin bisikletle yanına gelen ağabeyi B.G.’yi (10) de sopayla dövdü. Çevredekilerin müdahalesiyle küçük çocuklar kurtarıldı.
Kardeşlerinin sesini duyup sokağa çıkan büyük ağabey F.G. (18) de C.T.'yi darbetti. Mahalleli araya girip, tarafları ayırdı. Çocukların ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan C.T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.